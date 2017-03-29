80 процентов россиян не смогли вернуть себе украденные с их счетов деньги в 2016 году. К такому выводу пришли юристы компании RTM Group, проанализировав судебную практику. Всего за прошлый год служители Фемиды вынесли около 200 решений по спорам между банками и их клиентами. Речь шла о возмещении ущерба от незаконного снятия или перевода денег при помощи систем мобильного банкинга и платежных карт. В частности, общая сумма исков юридических лиц превышала 300 миллионов рублей, но в итоге удалось взыскать всего 32 тысячи. То есть почти в тысячу раз меньше.
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О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки
В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения …
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28 марта 2017, 04:49
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У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов
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24 марта 2017, 01:39
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Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами
Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.
Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении …
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22 марта 2017, 04:31
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В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%
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21 марта 2017, 05:30
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Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать
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17 марта 2017, 05:21
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Visa устранила неполадки в работе российских карт за рубежом
Часть российских пластиковых карт Visa перестала работать за границей, сообщает РИА Новости. Эксперты заявили о техническом сбое со стороны платежной системы. В пресс-службе Visa подтвердили, что проблемы при проведении финансовых операций с пластиковыми картами вызваны техническими неполадками.
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1 сентября 2016, 08:10
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Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году
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2 августа 2016, 06:12
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В России появился новый вид хищений с банковских карт
Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты товаров, путем перехвата сигналов с помощью специальных устройств. Суть схемы похожа на способ взлома угонщиками электрозамков автомобилей. Кражи происходят в транспорте, на рынке, в магазине... Момент воровства …
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22 января 2016, 01:26
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Самарцы бунтуют, получив новые квитанции за капитальный ремонт своих домов
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19 марта 2015, 05:15
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Управляющая компания причинила жителям Тольятти ущерб на 250 тыс. рублей
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3 апреля 2014, 09:56
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Счета Навального арестованы
Басманный суд Москвы наложил арест на имущество оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс". Как сообщили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что решением суда арестованы денежные средства, счета Навального в банках и иных кредитных …
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13 ноября 2013, 01:24