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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.

Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении 
22 марта 2017, 04:31
В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области по итогам февраля сразу на 37 процентов выросло количество выданных потребительских кредитов, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй. Всего в первые два месяца этого года жители губернии занимали у банков 41 тысячу 500 раз, тогда как 

21 марта 2017, 05:30
Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а 

17 марта 2017, 05:21
Visa устранила неполадки в работе российских карт за рубежом

Visa устранила неполадки в работе российских карт за рубежом

Часть российских пластиковых карт Visa перестала работать за границей, сообщает РИА Новости. Эксперты заявили о техническом сбое со стороны платежной системы. В пресс-службе Visa подтвердили, что проблемы при проведении финансовых операций с пластиковыми картами вызваны техническими неполадками.
Представители международного платежного 

1 сентября 2016, 08:10
Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков заявил, что уже к 2018 году россияне откажется от использования пластиковых карт. Он считает, что уже в скором времени начнется революция в области совершений платежей.
Волков поделился своим мнением во время международного хакатона 

2 августа 2016, 06:12
В России появился новый вид хищений с банковских карт

В России появился новый вид хищений с банковских карт

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты товаров, путем перехвата сигналов с помощью специальных устройств. Суть схемы похожа на способ взлома угонщиками электрозамков автомобилей. Кражи происходят в транспорте, на рынке, в магазине... Момент воровства 
22 января 2016, 01:26
Самарцы бунтуют, получив новые квитанции за капитальный ремонт своих домов

Самарцы бунтуют, получив новые квитанции за капитальный ремонт своих домов

Дело в том, что их обещали начать рассылать еще в конце 2014 года, а начали только сейчас. В итоге многие получили счета сразу за 4 месяца. Социально незащищенным слоям населения эта сумма оказалась не по карману. Данную проблему подняли на заседании 
19 марта 2015, 05:15
Управляющая компания причинила жителям Тольятти ущерб на 250 тыс. рублей

Управляющая компания причинила жителям Тольятти ущерб на 250 тыс. рублей

Более двух тысяч жителей Автограда в течение трех месяцев платили за коммунальные услуги сразу двум компаниям.

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти в ходе проверки установлено, что гражданам с ноября 2013 года по январь 2014 года неправомерно выставляла счета управляющая компания ООО 

3 апреля 2014, 09:56
Счета Навального арестованы

Счета Навального арестованы

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс". Как сообщили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что решением суда арестованы денежные средства, счета Навального в банках и иных кредитных 

13 ноября 2013, 01:24
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