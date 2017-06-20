АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не …