6
15
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков.  Он пытался вывести технику из строя с помощью 

20 июня 2017, 09:28
АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не 

19 июня 2017, 05:01
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
Самарцы становятся рабами кредитов

Самарцы становятся рабами кредитов

Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других 

15 июня 2017, 02:52
Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Российским банкам придется направить до 15 процентов от своей прибыли на обеспечение информбезопасности. Об этом говорится в новом ГОСТе, разработанном Центробанком. Документ вступит в силу в 2019 году. Всего кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер защиты. Они должны обезопасить 

15 июня 2017, 12:59
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
Удовлетворительными свои финансовые знания назвали 41% опрошенных. Хорошими – 11%, 

25 мая 2017, 12:17
Прибыль компании

Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза

По сравнению с январем-мартом 2016-го. Такие данные содержатся в отчетности компании за первый квартал текущего года. Вместо 2 миллиардов 269 миллионов доход составил 766 миллионов рублей. Выручка сократилась с 14.5 миллиардов до 9 миллиардов 130 миллионов рублей.
Стоит отметить, что 

17 мая 2017, 03:04
Банк «Образование» остался без лицензии

Банк «Образование» остался без лицензии

Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.

В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной 

21 апреля 2017, 11:11
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - 

19 апреля 2017, 02:01
Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается 

12 апреля 2017, 04:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна