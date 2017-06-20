Самарские банки отчитались о результатах работы в мае. Самый большой объем вкладов у "АктивКапитал Банка" - 22 миллиарда рублей. На второй строчке "Газбанк", здесь на счетах граждан около 19 миллиардов 900 миллионов рублей, на третьей строчке, "Кошелев-Банк" с показателем 17 миллиардов 723 миллиона. Меньше всего средств населения в "Народном инвестиционном банке" - чуть больше 135 миллионов рублей.
Среди лидеров по кредитованию "Русфинанс Банк", входящий в группу "Сосьете Женераль" и являющийся по сути федеральным. Его портфель превышает 101 миллиард рублей. На второй строке "АктивКапитал Банк" с показателем около 22 миллиардов, замыкает тройку лидеров "Газбанк", прокредитовавший организации и население более чем на 19.5 миллиардов рублей.
Если говорить о чистой прибыли, то больше всех в мае заработал "Тольяттихимбанк" - почти 172 миллиона, у "Русфинанс Банка" более 93.5 миллионов рублей и почти 24 миллиона у "Земского банка". А вот "Актив Капитал Банк" продолжает наращивать убытки. В мае они выросли более чем на 100 миллионов рублей и превысили полмиллиарда.
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