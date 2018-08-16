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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
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20 июля 2018, 01:13
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26
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В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
Сейчас …
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3 мая 2018, 04:35
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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн
Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.
Автор «Золотого природного хаоса» …
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27 апреля 2018, 02:45
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Летом 2017 года в Самаре откроется новый зрительский комплекс "СамАрта" на 400 мест
Особенность зала - способность к трансформации.
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25 октября 2016, 03:44
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Художественным руководителем театра «СамАРТ» стал Павел Маркелов
В театре «СамАРТ» представили нового художественного руководителя. По данным портала «Время звучать», на этот пост назначен ведущий актер Павел Маркелов. Об этом на коллективном собрании «СамАРТа» сообщили министр культуры региона Сергей Филипов и директор театра Сергей Соколов.
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28 декабря 2015, 04:35
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«СамАрт» готовит три спектакля к открытию нового корпуса в 2016 году
Обновленный корпус театра «СамАрт» распахнет двери для зрителей при открытии сезона 2016 года. Ход работ в долгожданном храме культуры в четверг, 13 августа, проинспектировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Интерактивные стены холла. Дизайн интерьеров в стиле хай-тек. Зал, способный …
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14 августа 2015, 10:44
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Основной этап строительства нового корпуса театра "СамАрт" закончится уже в этом году
Долгожданный обновленный корпус "СамАрта" сможет встретить зрителей новой программой уже на открытии театрального сезона 2016 года, заявил директор театра Сергей Соколов. Объект проинспектировал лично губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На какие еще культурные объекты в городе обратил пристальное внимание губернатор, …
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13 августа 2015, 02:19