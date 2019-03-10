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В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину
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10 марта 2019, 09:37
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«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0
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10 марта 2019, 08:28
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Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами
В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до …
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9 марта 2019, 08:48
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В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей
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9 марта 2019, 08:34
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Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в …
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6 марта 2019, 08:57
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля
Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.
Напомним, Игорь Зятчин скончался 26 …
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27 февраля 2018, 03:50
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В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем
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19 июня 2017, 09:00
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Самара простилась с Олегом Дьяченко
Самара простилась с Олегом Брониславовичем Дьяченко, который скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет.
Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», он много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Почтить …
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18 января 2017, 04:58
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Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября
Прощание с известным самарским правозащитником, общественным деятелем Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября в 12:00 , по адресу улица Средне-Садовая, д. 48, 4 подъезд.
Напомним, Валерий Александрович ушел из жизни в понедельник, 21 сентября, на 74-м году …
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22 сентября 2015, 01:25
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