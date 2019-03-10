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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» красноярский «Енисей». Перед началом встречи погода удивила — началась метель, поднялся ветер. Но, несмотря на капризы стихии, матч, который собрал 9376 зрителей, завершился поражением гостей со счетом 4:0.
10 марта 2019, 08:28
Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до 
9 марта 2019, 08:48
В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое 
9 марта 2019, 08:34
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.

Напомним, Игорь Зятчин скончался 26 
27 февраля 2018, 03:50
В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем

В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем

В субботу, 17 июня, не стало заслуженного артиста России, ветерана театра «СамАрт» Алексея Ефимовича Симковича. Он скончался на 87-м году жизни.

За всю свою карьеру актер исполнил более 250 ролей. При жизни Алексей Ефимович стал первым обладателем приза Самарской театральной Музы 

19 июня 2017, 09:00
Самара простилась с Олегом Дьяченко

Самара простилась с Олегом Дьяченко

Самара простилась с Олегом Брониславовичем Дьяченко, который скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет.

Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», он много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Почтить 
18 января 2017, 04:58
Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября

Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября

Прощание с известным самарским правозащитником, общественным  деятелем Валерием Карловым состоится  в Самаре  23 сентября в 12:00 , по адресу улица Средне-Садовая, д. 48, 4 подъезд.

Напомним, Валерий Александрович ушел из жизни в понедельник, 21 сентября, на 74-м году 
22 сентября 2015, 01:25
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