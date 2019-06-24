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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров
В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые …
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24 июня 2019, 03:21
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Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой
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24 июня 2019, 02:39
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры
Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, …
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22 июня 2019, 02:56
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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Невролог из Сызрани получит миллион рублей
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20 июня 2019, 09:29
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей
В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей …
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25 января 2019, 08:22
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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Выплаты ветеранам труда Самарской области проиндексируют с 1 января
В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 …
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1 декабря 2017, 10:21
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