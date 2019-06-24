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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые 
24 июня 2019, 03:21
Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

С пятницы, 5 июля, в Самарской области фурам запретят ездить на отрезке с 890 по 981 километр автодороги трассы М-5 «Урал» на участке от Сызрани до Зеленовки. Ограничения введут с 10:00 до 22:00 по местному времени по пятницам и воскресеньям 
24 июня 2019, 02:39
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, 
22 июня 2019, 02:56
Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Врачу из Сызрани - неврологу городской больницы № 2 перечислят один миллион рублей, в том числе налог на доходы физических лиц. Известно, что это единовременное пособие из бюджета городского округа в рамках программы по созданию благоприятных условий медработникам. Имя врача 
20 июня 2019, 09:29
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей

300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей

В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей 
25 января 2019, 08:22
Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.

Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».

«В 2018 году «Хранители России» запустили 

19 декабря 2018, 08:37
Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
1 декабря 2017, 10:21
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