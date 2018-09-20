В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников Доходы и расходы бюджета Самарской области в этом году вырастут на 876 миллионов рублей. Сумма большая. Для сравнения, на эти деньги в течение года можно содержать футбольный клуб "Крылья Советов". … - Приятно такие вопросы рассматривать, когда есть, что делить, и есть