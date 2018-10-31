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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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Глянцевые журналы подорожают на 25%
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19 декабря 2014, 12:50
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Британская пресса: мэр Чиппенхема поехал в Самару и попал на допрос
В федеральных СМИ прошла информация о задержании в Самаре мэра британского города Чиппенхем Джона Скрэггса, который является большим поклонником общественного транспорта. Он прибыл в Россию в составе туристической группы. Сообщается, что 69-летнего англичанина и ещё одного туриста заподозрили в терроризме, …
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16 мая 2014, 03:22