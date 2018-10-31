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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, 
10 января 2018, 12:21
Глянцевые журналы подорожают на 25%

Глянцевые журналы подорожают на 25%

Колебания курса валют повлияют и на стоимость прессы. По оценке российских специалистов, глянцевые журналы подорожают на четверть - и это лишь в том случае, если те издания, что печатаются за границей, станут выходить в тираж из российских типографий. Но и 

19 декабря 2014, 12:50
Британская пресса: мэр Чиппенхема поехал в Самару и попал на допрос

Британская пресса: мэр Чиппенхема поехал в Самару и попал на допрос

В федеральных СМИ прошла информация о задержании в Самаре мэра британского города Чиппенхем Джона Скрэггса, который является большим поклонником общественного транспорта. Он прибыл в Россию в составе туристической группы. Сообщается, что 69-летнего англичанина и ещё одного туриста заподозрили в терроризме, 

16 мая 2014, 03:22
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