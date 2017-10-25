Самарский университет может выйти из числа участников госпрограммы "5-100" по поддержке ведущих вузов Предложение сократить число учебных заведений, входящих в нее, озвучила министр образования России Ольга Васильева. По мнению руководителя Минобрнауки России, 30 млрд. рублей, выделенных на программу до 2020 года, следует потратить на шестерку наиболее успешных вузов. В их числе - Высшая …