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Глава «Евразийской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова скончалась на 56 году жизни
Председатель совета директоров АО "Евразийская корпорация автовокзалов" Фэния Файзулловна Хакимова после продолжительной болезни скончалась на 56 году жизни. Об этом сообщили в общественной организации СОТО «Туган тел».
Похороны состоятся в селе Новая Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области 26 октября.
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25 октября 2017, 02:37
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Утрата: не стало Веры Гребёнкиной
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19 октября 2017, 08:05
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Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings
Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - …
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17 октября 2017, 08:04
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Самарский университет может выйти из числа участников госпрограммы "5-100" по поддержке ведущих вузов
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5 октября 2017, 09:18
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В Москве скончался бывший художественный руководитель Самарской филармонии Дмитрий Коган
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30 августа 2017, 03:33
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Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата
Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом …
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28 июля 2017, 06:59
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Ученый и губернатор встретились в Самаре
Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. …
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26 июля 2017, 06:10
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В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем
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19 июня 2017, 09:00