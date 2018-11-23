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Материалы по теме:

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

С понедельника, 19 ноября, на маршрут №67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом Самары, добавили еще два автобуса. По данным перевозчика - ООО «СамараАвтоГАЗ», речь идет о ЛиАЗах большой вместимости. Теперь интервал движения на маршруте составит 4 
20 ноября 2018, 09:30
В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, 
7 ноября 2018, 02:45
В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме 
2 ноября 2018, 01:29
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