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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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В Самаре открывается движение на Ново-Садовой
В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, …
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7 ноября 2018, 02:45
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В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе
Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме …
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2 ноября 2018, 01:29