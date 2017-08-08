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Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
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3 августа 2017, 01:58
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Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия
Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить …
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28 июля 2017, 11:05
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Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе
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26 июля 2017, 11:30
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По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
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25 июля 2017, 12:46
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Чапаевск превращается в город разрушенных памятников
Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. …
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25 июля 2017, 08:38
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В блогах: Тольятти превращают в Припять
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже …
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12 июля 2017, 09:05
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Бессмертные гусары получат постоянную прописку в Самаре
Блогер Галина Щербо анонсирует, что в Самаре установят памятник легендарным "бессмертным" гусарам из 5-ого Александрийского полка. Его с нашим городом связывает многое. В 1910 году полк был передислоцирован в Самару, отсюда гусары ушли на Первую мировую. В рядах александрийцев …
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11 июля 2017, 07:09
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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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Самарские энтузиасты восстанавливают легендарный «Ил-2»
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31 марта 2017, 05:15
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В Самаре установлены причины гибели пилота «Ил-2»
Самарские следователи завершили проверку по факту гибели летчика, который разбился более 70 лет назад. Младший лейтенант Иван Черкасский, останки которого нашли на месте крушения самолета «Ил-2» в районе Южного города, погиб в декабре 1942 года. Установлено, что боевая машины …
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3 июня 2016, 04:04
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Установлена личность пилота «ИЛ-2», обнаруженного под Самарой
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24 мая 2016, 09:42
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В блогах: Тайна разбившегося "Ил-2"
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22 апреля 2016, 06:36