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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка …
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20 марта 2018, 05:47
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре
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19 марта 2018, 04:37
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58
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Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
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16 марта 2018, 11:39
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России
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12 марта 2018, 08:01
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Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата
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28 февраля 2018, 01:10