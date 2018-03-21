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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Стала известна дата пробного рейса по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018.  Первый тестовый трамвай должен выйти на линию уже 12 марта, уверяет подрядчик. Основные работы завершены на 90 процентов. Об этом в 
28 февраля 2018, 01:10
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