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В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

Хорошая новость для жителей Куйбышевского района и Новокуйбышевска - дорогу около моста на улице Главной обещают отремонтировать. Самарцы пожаловались на огромные пробки, которые возникли на этом участке после Нового года. 
 
- Если до января проезд даже в самую жуткую пробку 
22 января 2019, 01:32
Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое 
27 декабря 2018, 08:14
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

Недавно открытую улицу Луначарского в Самаре вновь ждет ремонт. Жители областной столицы пожаловались властям на то, что на дороге в большом количестве имеются выбоины и трещины.

Теперь стало известно, асфальтовое покрытие должно быть приведено в порядок до 27 апреля. 
23 апреля 2018, 09:00
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

«Ориентировочный срок открытия до 1 мая», — сообщил в микроблоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
14 марта 2018, 09:34
Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта

Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта

Сквозной проезд по улице Луначарского, который начали строить еще 3 года назад, по данным собственных источников ТЕРРЫ, откроют не раньше конца марта 2018 года.

Основная проблема - до сих пор не перенесенная труба водовода. Сейчас завершен монтаж освещения и светофоров. Но 

13 февраля 2018, 03:49
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