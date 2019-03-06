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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной
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22 января 2019, 01:32
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Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен
Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое …
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27 декабря 2018, 08:14
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Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
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4 декабря 2018, 05:26
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В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей
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19 октября 2018, 11:15
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре
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23 апреля 2018, 09:00
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
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14 марта 2018, 09:34
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Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта
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13 февраля 2018, 03:49
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