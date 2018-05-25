В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с места происшествия.
«В результате ДТП мальчику потребовалась помощь врачей. Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия или лицам, обладающим какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61, адрес: улица Л. Толстого, 39, кабинет 14», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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