4
50
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».

На 
22 мая 2018, 01:54
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов 
18 мая 2018, 01:38
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх