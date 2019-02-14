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Материалы по теме:

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

Возвращаясь 
13 февраля 2019, 12:14
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
Самарский университет получит 122 млн рублей

Самарский университет получит 122 млн рублей

Правительство России распределило между двадцатью одним вузом страны субсидии на 10 млрд рублей, из них 122 млн получит входящий в Союзмаш России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. Средства направляются на повышение конкурентоспособности 
13 февраля 2019, 08:09
В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, 
12 февраля 2019, 08:17
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, 
8 февраля 2019, 12:20
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

24 января в Самаре произошел третий порыв трубы. На этот раз оказался поврежден водовод на улице Средне-Садовой. Диаметр трубы составляет 300 миллиметров. Из-за этого без холодной воды остались дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 

24 января 2019, 01:58
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.

Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые 

3 декабря 2018, 07:10
«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

Отожгли «нипадецки» сотрудники «Самарских коммунальных систем». Необычную фигуру установили рядом с офисом компании на «Луначаре».

Незамысловатую скульптурную композицию установили в пятницу, 23 ноября, на улице Луначарского, 56. Как информирует пресс-служба СКС, «красный человек» появился в Самаре в день рождения 
24 ноября 2018, 11:30
Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.

Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, 

1 ноября 2018, 03:39
Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко 

11 июля 2018, 12:10
Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую 
21 мая 2018, 12:55
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
Новые улицы появятся в Самаре

Новые улицы появятся в Самаре

В Самаре подберут названия для нескольких улиц микрорайона «Жигулевские ворота» на Красной Глинке. Местные жители обратились в мэрию города с просьбой разобраться в вопросах районной топонимики. В новом квартале уже более двухсот домов, но большинство из них все еще не 

24 апреля 2018, 08:00
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Самара заняла последнее место среди городов России по уникальности названия улиц. Исследование опубликовала компания «Яндекс». Согласно данным поисковика, в Самаре только 17 процентов улиц имеют уникальные названия - такие, которых в стране больше нигде нет. Уникальными в Самаре являются, например, 

4 октября 2017, 07:05
Назван город России с самыми кривыми улицами

Назван город России с самыми кривыми улицами

Екатеринбург признан лидером среди мегаполисов России по количеству искривленных улиц. Об этом говорится в обнародованном экспертами «Яндекса» исследовании.
Наиболее изогнутой считается улица Кольцевая. При этом в столице Урала есть 275 улиц с уникальными названиями, которые не попадаются ни в одном 

4 октября 2017, 12:28
Сергей Солодовников:

Сергей Солодовников: "До 6 мая в Самарской области уберем все киоски, незаконно торгующие алкоголем!"

На сегодняшний день в 63-м регионе осталось 76 подобных несанкционированных объектов, из них 65 в Самаре. За одни сутки при участии полиции ликвидируются по 10-15 «разливаек». 15 апреля в течение часа прекратили существование сразу две точки, где в числе прочих 
15 апреля 2015, 01:54
В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда ликвидирован незаконный мини-рынок

В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда ликвидирован незаконный мини-рынок

В областном центре продолжается ликвидация незаконных торговых точек. Очередным объектом стал рынок на пересечении улиц Ново-Садовой и 22-го Партсъезда. О его ликвидации в своем микроблоге сообщил руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников.
В МП «Благоустройство» направлено письмо с 

10 ноября 2014, 12:51
Самарский комбинат «Родник» заявил о своей ликвидации

Самарский комбинат «Родник» заявил о своей ликвидации

Самарский комбинат «Родник» принял решение о ликвидации компании, сообщил вчера вечером спецпортал "Вестник государственной регистрации".
Кредиторам предприятия предлагается в течение двух месяцев направить свои требования на новый адрес прописки «Родника» в Москве, где он перерегистрировался в начале осени.
Ранее «ТЕРРА» 

6 ноября 2014, 03:27
В Похвистнево местный житель украл у знакомой газовую колонку

В Похвистнево местный житель украл у знакомой газовую колонку

В полицию обратилась 32-летняя женщина, заявив, что у нее украли газовую колонку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Выяснилось, что хозяйка дома распивала спиртные напитки вместе с гостями. Один из них воспользовался тем, что женщина заснула и похитил газовый прибор. 27-летнего мужчину 

31 января 2014, 05:13
В Советском районе Самары три человека отравились бытовым газом

В Советском районе Самары три человека отравились бытовым газом

Вчера, 16 января, в Самаре две женщины 59 и 40 лет и двухгодовалый ребенок отравились, предположительно, угарным газом от колонки. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь. Ребенок госпитализирован с отравлением средней тяжести, у женщин - легкая степень отравления, от госпитализаци 

17 января 2014, 10:39
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