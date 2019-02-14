В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные колодцы") появились в Самаре в 1886 году. К концу ХХ века их количество увеличилось до 1200, а затем начало постепенно снижаться: строились новые дома с централизованным водоснабжением, а жители частного сектора самостоятельно проводили воду.
Проблем с колонками много, сетуют коммунальщики. Некоторые автовладельцы моют у них свои машины, что категорически запрещено санитарными нормами. Другие подсоединяют к колонкам шланги и выкачивают из них воду на садовые участки. При этом вода в колонках - вовсе не бесплатная. Она предназначена для людей, у которых нет водопровода - у каждого пользователя должен быть договор на приносную воду и собственный лицевой счёт для оплаты ресурса.
Там, где колонки находятся на небольшом расстоянии, либо где нет абонентских счетов, "колодцы" консервируются и выводятся из эксплуатации. Программа "Вода с улицы - в дом" стартовала в 2018 году, сообщают в СКС. Ее цель - завести ресурс в дома всех горожан, цитата: «на взаимовыгодных условиях».
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