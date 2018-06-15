Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов …