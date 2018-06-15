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Материалы по теме:

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
12 мая 2018, 02:27
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в 
9 июня 2017, 02:31
В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова

В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова

Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера 
18 января 2017, 05:10
Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

В Сети появились изображения сквера и памятника Эльдару Рязанову, которые откроют в Самаре. 

Сквер-терраса появится возле дома №120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первые месяцы своей жизни. На стене дома установлена мемориальная доска в виде телевизора. В ноябре 
2 декабря 2016, 01:10
Новый необычный памятник открылся в Самаре

Новый необычный памятник открылся в Самаре

В сквере "Родина" бронзовая фигура скорбящей Женщины-матери теперь напоминает самарцам о цене победы в Великой Отечественной войне. По замыслу авторов за скульптурой женщины распростер свои крылья ангел-хранитель. Он олицетворяет духовную поддержку, благодаря которой наш народ смог пройти все испытания ВОВ. 
14 сентября 2015, 02:58
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