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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы
Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
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12 мая 2018, 02:27
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Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре
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20 апреля 2018, 08:11
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре
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15 марта 2018, 04:46
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей
В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …
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9 июня 2017, 02:31
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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
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18 января 2017, 05:10
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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Новый необычный памятник открылся в Самаре
В сквере "Родина" бронзовая фигура скорбящей Женщины-матери теперь напоминает самарцам о цене победы в Великой Отечественной войне. По замыслу авторов за скульптурой женщины распростер свои крылья ангел-хранитель. Он олицетворяет духовную поддержку, благодаря которой наш народ смог пройти все испытания ВОВ. …
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14 сентября 2015, 02:58