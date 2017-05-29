Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».
Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не позже 15 июня, рассказывают строители. Осталось залить только две секции подпорной стены. Максимум через полтора месяца на объект должны прийти дорожники.
Иван Калабин, прораб ООО «Самаратрансстрой»:
- По проезжей части закончено все. Получается, 100%. Осталось закончить две секции подпорной стены. Небольшие работы остались по обратной засыпке котлована. Где-то что-то нужно подправить гидроизоляцию, выполнить защиту гидроизоляции и обратную засыпку. И это вопрос времени - буквально неделя-две, как даст погода.
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