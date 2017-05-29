В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.

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