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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

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Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

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2 марта 2017, 03:54
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