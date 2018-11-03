На днях в одно из медучреждений Самарской области был доставлен 31-летний житель села Осинки с ножевым ранением. О пострадавшем в полицию сообщили сами медики.
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что мужчина приехал к своему знакомому в гости. Вскоре туда пришел еще один мужчина. Потом они все вместе решили «сообразить на троих» - устроить небольшое застолье. После чего новый знакомый пригласил собутыльников уже к себе в гости.
Через некоторое время потерпевший решил вернуться к своему товарищу ночевать, однако хозяин дома начал уговаривать его остаться. Гость был тверд в своих намерениях и начал одеваться. В какой-то момент он понял, что его шапка пропала. Он спросил своего нового «френда», не воровал ли он ее, на что тот очень разозлился. После такой «предъявы» хозяин жилища выхватил из кармана нож и пырнул им своего «обидчика» - сначала в живот, а затем в плечо. После этого пострадавший все-таки ушел к своему товарищу. Там он обработал раны и лег спать, а утром отправился к брату в Самару. Именно родственник вызвал для него скорую помощь.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, злоумышленником оказался 49-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". «Обидчивому» мужчине грозит до 8 лет лишения.
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