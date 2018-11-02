В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.
Предполагаемого злоумышленника задержали 9 ноября прошлого года в момент передачи денег. Вместе с ним в руках правоохранителя двое посредников, которые принесли бывшему следователю деньги.
27 июля 2018 года решением Советского районного суда Самары экс-силовик был признан виновным в совершенном преступлении. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 200 000 рублей. Посредникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому. Приговор попытались обжаловать в Самарском областном суде, но он оставил его в силе. Решение служителей Фемиды вступило в силу.
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