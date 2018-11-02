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Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

В Москве задержали экс-главу самарского управления капстроительства Светлану Моравскую. Чиновница была этапирована в Самару и решением Октябрьского суда отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
27 октября 2018, 03:55
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. 

17 октября 2018, 05:08
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
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