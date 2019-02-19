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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
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19 февраля 2019, 07:22
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В блогах: Зимой на Стрельную гору
Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в …
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19 февраля 2019, 05:29
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В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства
Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты …
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19 февраля 2019, 05:23
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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
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28 марта 2017, 11:28
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В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег
После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ …
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27 марта 2017, 01:48
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В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину
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27 марта 2017, 09:51
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