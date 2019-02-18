|
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
|
18 февраля 2019, 02:15
|
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
|
18 февраля 2019, 01:10
|
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4
Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше …
|
18 февраля 2019, 11:56
|
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП
|
18 февраля 2019, 11:28
|
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала
Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.
«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. …
|
18 февраля 2019, 10:50
|
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
|
18 февраля 2019, 08:50
|
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
|
18 февраля 2019, 08:27
|
«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО
|
17 февраля 2019, 08:22
|
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
|
17 февраля 2019, 07:35
|
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
|
17 февраля 2019, 04:25
|
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
|
17 февраля 2019, 03:29
|
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
|
17 февраля 2019, 02:57
|
В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца
|
17 февраля 2019, 11:11
|
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
|
17 февраля 2019, 10:09
|
В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших …
|
17 февраля 2019, 08:25
|
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
|
15 февраля 2019, 01:42
|
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
|
15 февраля 2019, 10:42
|
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
|
13 февраля 2019, 11:15
|
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
|
12 февраля 2019, 03:04
|
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
|
5 февраля 2019, 09:40
|
Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова
|
1 февраля 2019, 05:27
|
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
|
4 января 2018, 08:13
|
Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки
Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным …
|
19 мая 2017, 07:34
|
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка
|
16 мая 2017, 07:39
|
В Кузбассе умер шахтер, извлеченный из-под завала
В Кузбассе скончался 52-летний Геннадий Пушкарев, работавший машинистом горно-выемочной машины. Мужчина в пятницу попал под завал на шахте «Осинниковская», после чего был извлечен из-под завала. Он скончался в больнице Новокузнецка.
По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении техники …
|
25 мая 2015, 08:14
|
В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях
|
12 декабря 2013, 12:05
|
Самарские полицейские ищут участников массовой драки
В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
|
23 июля 2013, 09:43
Мы Вам перезвоним!