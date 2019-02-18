В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.

По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на …