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Материалы по теме:

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.

«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. 

18 февраля 2019, 10:50
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

Известное некогда заведение у рынка «Караван» стало еще одной жертвой обильных снегопадов. Видеоблогер Мокасин TV опубликовал в Youtube запись, сделанную на Московском шоссе.
 
Ресторан не работает, потому, вероятно, пострадавших, к счастью, нет.
 
Ленты новостей в Самаре в эти 
17 февраля 2019, 08:22
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

Поздно вечером в субботу, 16 февраля, в 23:05 Тольятти случилось ЧП - под тяжестью снега обвалился козырек парадного крыльца дома №28 по улице Коммунистической. Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты 
17 февраля 2019, 11:11
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших 
17 февраля 2019, 08:25
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
 
- Работник был зажат между металлическими конструкциями во время 
13 февраля 2019, 11:15
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова

Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова

2 февраля исполняется 60 лет с предположительного момента гибели тургруппы Дятлова на Северном Урале. Во время похода при неизвестных обстоятельствах погибли 9 участников группы, а события роковой ночи породили огромное количество версий – от схода лавины и нападения преступников, до 

1 февраля 2019, 05:27
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным 

19 мая 2017, 07:34
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
В Кузбассе умер шахтер, извлеченный из-под завала

В Кузбассе умер шахтер, извлеченный из-под завала

В Кузбассе скончался 52-летний Геннадий Пушкарев, работавший машинистом горно-выемочной машины. Мужчина в пятницу попал под завал на шахте «Осинниковская», после чего был извлечен из-под завала. Он скончался в больнице Новокузнецка.
По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении техники 
25 мая 2015, 08:14
В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

Самарские полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении 27-летней женщины. Инцидент произошел в Промышленном районе столицы региона, на улице Стара-Загоры, 4 декабря около 8 часов вечера. Преступник напал на жертву в подъезде, начал душить, снял кольцо и под 

12 декабря 2013, 12:05
Самарские полицейские ищут участников массовой драки

Самарские полицейские ищут участников массовой драки

В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
Утром в воскресенье, 21 июля, правоохранителям поступило сообщение  о том, что в поселке Малая Царевщина неизвестные избили отдыхающих. На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних 

23 июля 2013, 09:43
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