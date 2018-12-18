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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

В Самарской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в нападении на сотрудника «скорой помощи». Криминальная история произошла еще 24 января этого года в Сызрани.

Местный житель Сергей Гордеев находился в одной из квартир дома на улице Лазо. Он 
18 декабря 2018, 04:09
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с «Тольяттиазота» налоговой задолженности за 2012 - 2013 годы в размере 816 млн рублей. Судьи пришли к выводу, что недоимка образовалась путем продажи продукции за границу по искусственно заниженной цене. Сомнительные 
18 декабря 2018, 10:33
В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Кировском районе Самары нашли очередной игровой салон. Ранее, 14 декабря, сотрудники прокуратуры и полиции побывали с выездной проверкой на улице Свободы. В доме №161 работало игорное заведение. В помещении находились 9 компьютеров, на которых была установлена специальная программа. Деньги 
18 декабря 2018, 08:15
«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу 
12 декабря 2018, 10:16
Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако 
12 декабря 2018, 10:03
Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. 
 
По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в 
12 декабря 2018, 09:02
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