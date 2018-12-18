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В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе
Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная …
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18 декабря 2018, 08:57
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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года
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18 декабря 2018, 04:09
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей
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18 декабря 2018, 10:33
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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе
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18 декабря 2018, 08:15
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«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей
12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу …
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12 декабря 2018, 10:16
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Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать
Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако …
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12 декабря 2018, 10:03
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Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления
Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству.
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12 декабря 2018, 09:02