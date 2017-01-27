В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Самарской области. Проводится доследственная проверка. Будет проведено судебно-медицинское исследование.
Как уже сообщала «ТЕРРА», днем ранее аналогичный случай произошел в Промышленном районе Самары. Снег сошел с дома на улицы Победы прямо на коляску с 6-месячной девочкой – мама вышла с ней на прогулку. Ребенка отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Следователи также проводят проверку по факту данного инцидента.
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