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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

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В Самаре на пожилую женщину с крыши упала снежная глыба

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21 января 2016, 11:47
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