В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка



Еще на 21-й неделе … В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.Еще на 21-й неделе