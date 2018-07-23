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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

15-летнюю блондинку из Самары, которую на выходных разыскивали волонтеры, нашли. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», она жива. Напомним, что к волонтерам обратились родные «потеряшки». Близкие заявили об ее исчезновении в субботу, 21 июля, и с тех пор добровольцы искали 
23 июля 2018, 08:39
В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.

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23 июля 2018, 08:22
Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через полтора месяца активных поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю Дашу - жительницу села Иглино из Башкирии. Девочку нашли в четверг, 19 июля, она жива и не пострадала. По словам полицейских, подросток был в Самаре, скоро беглянка вернется домой. Предположительно, 14-летняя 
20 июля 2018, 12:09
В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Автограде полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой были травмированы два пешехода.

Ночью 11 февраля 28-летний водитель «Лада Гранта» двигался в районе дома № 3 по улице Шлюзовой задним ходом. Автомобилист не убедился в безопасности маневра, и его машина 
12 февраля 2018, 02:20
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор 

25 октября 2017, 06:05
Адвокат создателя холдинга

Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

23 января 2017, 05:44
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