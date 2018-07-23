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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля
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23 июля 2018, 08:39
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии
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20 июля 2018, 12:09
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
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19 июля 2018, 10:08
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20
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Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор …
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25 октября 2017, 06:05
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Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору
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23 января 2017, 05:44