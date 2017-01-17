Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя лотами, которые были в пятьсот и тысячу раз дешевле их реальной рыночной стоимости, составлявшей 1 миллиард 718 миллионов рублей. По подсчетам силовиков, в результате, компании уклонились от уплаты налогов в размере 327 миллионов рублей.
Отметим, что продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве на «ТоАзе». По оперативным данным, предприятие продавало продукцию по заниженной цене «дочке» своего акционера - Nitrochem Distribution AG. Это юрлицо реализовывало товар по всему миру уже по рыночной стоимости.
Суд принял заочное решение об аресте руководителей «ТоАЗа» и их партнеров - теперь уже бывшего председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу швейцарской компании Ameropa Андреаса Циви, директора Nitrochem Беата Рупрехта и экс-гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева. Их разыскивает Интерпол.
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