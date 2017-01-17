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В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций

В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей в результате допэмиссии акций. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Изначально планировалось разместить около 3 миллиардов 300 миллионов ценных бумаг, по факту эта цифра составила чуть более 2 миллиардов 904 миллионов штук или 

28 декабря 2016, 11:55
Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Компания  Росбизнесконсалтинг озвучила результаты своего нового исследования по поводу того, куда россиянам лучше всего вкладывать деньги. За основу взяли сумму в 100 тысяч рублей. По итогам октября, доходными оказались только рублевые депозиты и ПИФы. Последние  показали доход на уровне 0,2%.

7 ноября 2016, 12:09
Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Совет директоров самарского завода «Кузнецов» приостановил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 8 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Продление эмиссии до конца года было инициировано для получения бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ. Напомним, летом 2014 года предприятие приступило 
18 октября 2016, 11:42
В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

Неутешительные данные приводит информационно-аналитический центр "Сова", который специализируется на  анализе проблем национализма, ксенофобии и т.д. По данным агентства, которое проанализировало цифры из открытых источников, количество уголовных дел из-за постов в интернете, которые заканчиваются реальным заключением под стражу для подозреваемых, увеличилось 

30 июня 2016, 11:09
Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.
Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не 

16 июня 2016, 02:48
Самарские лагеря отдыха незаконно получали деньги за детей

Самарские лагеря отдыха незаконно получали деньги за детей

Умершая год назад девочка «отдохнула» в самарском лагере

Прокуратура Самарской области возбудила уголовные дела в отношении руководителей компаний «Космос» и «Сказочная долина», которых подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на отдых в оздоровительных лагерях детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проверка 

4 мая 2016, 02:55
Шестая попытка ТоАЗа

Шестая попытка ТоАЗа

Совет директоров ОАО "Тольяттиазот" в шестой раз назначил проведение годового собрания акционеров компании. 12 июня держатели ценных бумаг снова попытаются подвести итоги 2014 года, а также утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и 
23 марта 2016, 03:21
Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», назначенное на 22 ноября, вновь не состоялось, сообщает официальный сайт компании. Причина - отсутствие кворума из-за неявки мажоритарных акционеров. Это была уже 4-я попытка в этом году собрать менеджмент тольяттинского химического гиганта.
23 ноября 2015, 05:51
ТОАЗ заплатит топ-менеджерам 1,5 млрд рублей

ТОАЗ заплатит топ-менеджерам 1,5 млрд рублей

Совет директоров ОАО "Тольяттиазот" назначил на 22 ноября повторное годовое собрание акционеров. В 2015-м его переносили уже трижды - сначала из-за отсутствия кворума, затем по причине смены основного собственника предприятия.
Держателям ценных бумаг предложат утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ТОАЗа и 
7 октября 2015, 05:13
В Самарской области возобновили уголовные дела против «Буяна» и «Родника»

В Самарской области возобновили уголовные дела против «Буяна» и «Родника»

По решению прокуратуры в Самарской области возобновлены 3 уголовных дела, возбужденных по фактам нарушений, выявленных на спиртзаводе «Буян» и комбинате «Родник» (с апреля 2015 года предприятие получило статус ООО и теперь называется «Аполло»).
По данным федеральных изданий, речь идет о 
13 августа 2015, 01:35
В России потеряны почти 300 тысяч уголовных дел

В России потеряны почти 300 тысяч уголовных дел

В своём докладе первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман сообщил о 270 уголовных делах, о местонахождении которых в прокуратуре ничего не известно.

Их них значительную часть составляют дела, касающиеся тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств 
27 июля 2015, 07:40
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