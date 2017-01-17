Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.

Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не …