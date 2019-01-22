Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре … Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость