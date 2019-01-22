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Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду
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22 января 2019, 10:37
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«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?
«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского …
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22 января 2019, 10:28
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре
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22 января 2019, 06:34
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре
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22 января 2019, 04:23
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В Тольятти на козырьке подъезда на Цветном бульваре нашли тело женщины
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22 января 2019, 11:37
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
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17 января 2019, 05:09
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В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи
В Тольятти началась доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнице. Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель одной из городских школ применяет насилие к пятикласснице. По словам автора ролика, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель биологии (завуч) …
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17 января 2019, 11:19
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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