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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
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26 мая 2017, 12:00
В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

Накануне вечером в американском штате Невада мужчина на угнанном грузовике протаранил ворота и врезался в здание легального публичного дома Moonlite Bunny Ranch, известного зрителям по реалити-шоу.
На водителе - 40-летнем Брайане Брандте - в момент нападения были бронежилет и маска. 

26 мая 2017, 11:16
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось  в то время, 

26 мая 2017, 09:01
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
Сообщение о смерти журналиста подтвердили и представители региональной полиции. В дежурную часть поступило 

25 мая 2017, 10:10
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.

27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером 

21 апреля 2017, 10:57
В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. 
24 марта 2017, 07:42
В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о 

24 марта 2017, 10:54
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

1 ноября 2016, 04:10
В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Он исчез 18 декабря. Последний раз его видели в Тольятти на парковке спорткомплекса «Олимп». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».

Есть информация, что коммерсант приехал к «Олимпу», чтобы забрать 
24 декабря 2015, 02:18
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