Речь идет о похищении самарского предпринимателя Танеева и вымогательстве с его брата выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, Александр Курочкин совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. Мужчины вместе с бизнесменом распивали спиртное в кафе "Золотое кольцо" на Партизанской. Потом поехали в Красноярский район, в частный дом одного из похитителей. Вместо того, чтобы продолжить банкет, стали вымогать деньги у коммерсанта. Звонили его брату. Удерживали жертву до тех пор, пока не получили часть требуемой суммы - 6,5 млн рублей. Сотрудники ФСБ и полиции задержали двоих подозреваемых из трех. 24 марта суд заключил их под стражу.
Сегодня в СМИ появилась информация о задержании третьего подозреваемого, но в следственном комитете региона эту информацию опровергли.
|
Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
|
26 мая 2017, 12:00
|
В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом
|
26 мая 2017, 11:16
|
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей
|
26 мая 2017, 09:01
|
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
|
25 мая 2017, 10:10
|
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
|
13 мая 2017, 04:15
|
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
|
4 мая 2017, 03:44
|
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
|
25 апреля 2017, 10:50
|
Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк
Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.
27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером …
|
21 апреля 2017, 10:57
|
В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена
Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. …
|
24 марта 2017, 07:42
|
В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям
|
24 марта 2017, 10:54
|
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей
|
1 ноября 2016, 04:10
|
В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев
Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Он исчез 18 декабря. Последний раз его видели в Тольятти на парковке спорткомплекса «Олимп». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».
Есть информация, что коммерсант приехал к «Олимпу», чтобы забрать …
|
24 декабря 2015, 02:18