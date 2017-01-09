В Самаре две девушки и парень избили знакомых, а затем сожгли их на огороде Полиция Самары по горячим следам раскрыла зверское убийство. Вчера, 6 июня, на приусадебном участке одного из домов, расположенного в частном секторе между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, на 2-ой Радиальной улице обнаружили фрагменты двух обгоревших тел, сообщает ГУ МВД по …