Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.
Пять человек отравились угарным газом. В Самаре второго числа в квартире на Аэродромной, 44 умерли второклассница, ее мать и отчим. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной газовой колонки. Возбуждено уголовное дело. А в ночь на 6 января в гараже на Солнечной скончались двое мужчин.
В период с 1 по 8 января в регионе зарегистрировано 64 ДТП, которые унесли 9 жизней, 103 человека ранены.
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В Волжском районе в ДТП погибли две женщины
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9 января 2017, 06:33
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Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"
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9 января 2017, 01:44
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Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней
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9 января 2017, 01:34
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На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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9 января 2017, 12:35
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Серийный педофил осужден в Жигулевске
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28 декабря 2016, 12:19
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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе
Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
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20 декабря 2016, 04:55
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На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта
Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
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30 ноября 2016, 05:13
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Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту
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7 ноября 2016, 10:08
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В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца
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13 октября 2016, 10:09
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В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи
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6 октября 2016, 09:30
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В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года
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28 сентября 2016, 11:27
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Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры
33-летний житель Сызрани совершил поджог автомобиля ВАЗ-2107, чтобы отомстить своему 55-летнему знакомому после ссоры. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. Потерпевший оценил ущерб в 20000 рублей.
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10 сентября 2016, 10:27
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У арестованных сотрудников СКР обнаружили коллекцию часов на 500 тысяч евро
В уголовном деле о взятках в отношении высокопоставленных сотрудников СКР теперь есть неопровержимые доказательства. В результате обысков работники ФСБ нашли у подследственных крупную сумму денег в различной валюте, а также коллекцию часов, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро.
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21 июля 2016, 03:38
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В Ницце ночью произошел теракт, погиб россиянин
Несколько десятков туристов из России продолжают оставаться в Ницце, где этой ночью грузовик протаранил толпу людей. Об этом информирует сайт Ассоциации туроператоров России.
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15 июля 2016, 09:54
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В Самаре две девушки и парень избили знакомых, а затем сожгли их на огороде
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7 июня 2016, 11:28
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В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры
Сотрудниками полиции Самары задержаны двое местных жителей 25-и и 32-х лет. Они подозреваются в убийстве 51-летней женщины, передает портал Волга-Ньюс. Подозреваемые уже признались в убийстве и показали, где спрятали тело.
По предварительной версии следователей, задержанные являются лишь исполнителями. Есть …
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18 февраля 2016, 09:42