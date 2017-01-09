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Материалы по теме:

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В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
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Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

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Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
Серийный педофил осужден в Жигулевске

Серийный педофил осужден в Жигулевске

46-летнего Сергея Воронина признали виновным в совершении 64 преступлений сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы мужчина снял в порно 13 подростков.
28 декабря 2016, 12:19
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

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На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
По одной из версий, причиной такой усадки грунта стали проведенные ранее ремонтные работы на инженерных коммуникациях. Как отмечается, 

30 ноября 2016, 05:13
Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

3 ноября днем в лесном массиве по улице Баныкина Тольятти была обнаружена голова неустановленного мужчины. В дальнейшем личность потерпевшего была установлена, им оказался 20 летний студент одного из местных колледжей, числившийся с 16 октября как без вести пропавший. 

Следователям 
7 ноября 2016, 10:08
В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца

В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца

В Самаре в психбольницу отправили подростка, которого обвиняли в убийстве отца, покушении на жизнь мамы и сестры
 
Сегодня Кировский районный суд Самары вынес решение по делу 15-летнего подростка, которого обвиняли в убийстве отца, нападении на мать и сестру. Напомню, 

13 октября 2016, 10:09
В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи

В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи

Сегодня об этом сообщает следственный комитет России. Напомним, в апреле в селе Ивашёвка Сызранского района убит замначальника штаба областного главка полиции Андрей Гошт и пять членов его семьи. Выжила только 7-летняя племянница стража порядка. По версии следствия, мужчины проникли на 

6 октября 2016, 09:30
В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Самарской области молодую девушку признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает областной следственный комитет.

По версии следователей, в ночь с 18 на 19 марта этого года в доме одного из сел Клявлинского района женщина родила ребенка. После этого мать 

28 сентября 2016, 11:27
Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

Житель Сызрани поджег машину знакомого из-за ссоры

33-летний житель Сызрани совершил поджог автомобиля ВАЗ-2107, чтобы отомстить своему 55-летнему знакомому после ссоры. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. Потерпевший оценил ущерб в 20000 рублей.
По версии полицейских, мужчины находились дома у хозяина машины. По неизвестной причине между 

10 сентября 2016, 10:27
У арестованных сотрудников СКР обнаружили коллекцию часов на 500 тысяч евро

У арестованных сотрудников СКР обнаружили коллекцию часов на 500 тысяч евро

В уголовном деле о взятках в отношении высокопоставленных сотрудников СКР теперь есть неопровержимые доказательства. В результате обысков работники ФСБ нашли у подследственных  крупную сумму денег в различной валюте, а также коллекцию часов, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро.
Обширная география 

21 июля 2016, 03:38
В Ницце ночью произошел теракт, погиб россиянин

В Ницце ночью произошел теракт, погиб россиянин

Несколько десятков туристов из России продолжают оставаться в Ницце, где этой ночью грузовик протаранил толпу людей. Об этом информирует сайт Ассоциации туроператоров России.
В АТОР говорят, что большинство россиян самостоятельно организуют там свой отдых, не прибегая к услугам туристических фирм. 

15 июля 2016, 09:54
В Самаре две девушки и парень избили знакомых, а затем сожгли их на огороде

В Самаре две девушки и парень избили знакомых, а затем сожгли их на огороде

Полиция Самары по горячим следам раскрыла зверское убийство. Вчера, 6 июня, на приусадебном участке одного из домов, расположенного в частном секторе между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, на 2-ой Радиальной улице обнаружили фрагменты двух обгоревших тел, сообщает ГУ МВД по 
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В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

Сотрудниками полиции Самары задержаны двое местных жителей 25-и и 32-х лет. Они подозреваются в убийстве 51-летней женщины, передает портал Волга-Ньюс. Подозреваемые уже признались в убийстве и показали, где спрятали тело.

По предварительной версии следователей, задержанные являются лишь исполнителями. Есть 
18 февраля 2016, 09:42
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