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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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В 

13 марта 2017, 03:26
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть  к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов.  Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему 

7 марта 2017, 12:42
В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самарской области по ходатайству ФСБ отстранили от должности замминистра имущественных отношений региона Антона Бекина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Речь идет о злоупотреблениях на госпредприятии "Стройконтроль", обнаруженные проверкой нарушения в котором Бекин дал 

3 марта 2017, 11:11
Молодого самарца подозревают в убийстве матери и отца топором

Молодого самарца подозревают в убийстве матери и отца топором

26-летний самарец признался в убийстве отца и матери. По предварительным данным следственного комитета региона, причиной стала семейная ссора. Родители якобы постоянно придирались к нему, и он хотел от них таким образом «освободиться». Преступление произошло 23 февраля в многоэтажке на улице 

28 февраля 2017, 11:15
Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской

Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской

В Самаре задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в центре города. По версии следователей, преступление совершил их 26-летний сын.

Как сообщает Следственный комитет Самарской области, тела 58-летнего мужчины и 52-летней женщины с рублеными ранами головы были обнаружены 23 
27 февраля 2017, 10:29
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
 
Как установили следователи, в ночь с 13 

29 января 2017, 04:27
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
Роман Некрасов временно возглавил минсельхоз Самарской области

Роман Некрасов временно возглавил минсельхоз Самарской области

Роман Некрасов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области – министра сельского хозяйства и продовольствия. До этого назначения он руководил департаментом экономики и финансов в должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.
Напомним, 3 февраля стало известно, что министр 
8 февраля 2016, 03:18
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