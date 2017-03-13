Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала на текущие расходы НИИ, вместо того, чтобы отдать в казну региона. В результате бюджет недополучил 5 миллионов рублей.
После годового расследования силовики посчитали, что нет причинно-следственной связи между подписанием Некрасовым плана и неперечислением денег в бюджет. Дело прекратили с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
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