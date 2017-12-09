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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Сегодня, 9 декабря, стало известно о ДТП со смертельным исходом, которое случилось 7 числа на 193 километре автомагистрали «Самара – Большая Черниговка – граница республики Казахстан» в Первомайском районе Оренбургской области.
 
Как информации ГИБДД 56-го региона, водитель «Газели», объезжая 
9 декабря 2017, 06:59
В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии с участием битумовоза. DAF с цистерной протаранил водитель Kia Sportage. Это случилось на улице Локомобильной в четверг, 7 декабря, около восьми часов утра. В полиции предоставили фото с места ДТП. Управлял 
8 декабря 2017, 01:36
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате

На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.  

Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом 

19 октября 2017, 10:45
Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Скандал в Нефтегорском районе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении нынешнего главы района Владимира Корнева. По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, который на тот момент был заместителем главы, получил взятку в виде квартиры 

20 июня 2017, 07:06
Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы

Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы

В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки 

23 марта 2017, 05:03
Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото

Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото

В полицию поступило сообщение о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Ленинской в селе Алексеевка Нефтегорского района было найдено тело мужчины, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 
1 декабря 2016, 08:17
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