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Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»
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9 декабря 2017, 06:59
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В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной
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8 декабря 2017, 01:36
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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Директора МФПМП «Содействие» в Нефтегорском районе подозревают в растрате
На директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» (МФПМП «Содействие») завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества», сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Согласно материалам следователей, преступление было совершено в прошлом …
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19 октября 2017, 10:45
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Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело
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20 июня 2017, 07:06
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Самарцам предложили придумать дизайн для новой турбазы
В Самаре объявили конкурс на «сказочно-былинное» оформление новой турбазы, которую построят в селе Богдановка Нефтегорского района. Креативного исполнителя ищет управление культуры и молодежной политики райадминистрации для одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Домики собираются построить в лесной зоне на берегу реки …
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23 марта 2017, 05:03
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Под Самарой уголовник зарезал собутыльника и сжег его вместе с домом, есть фото
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1 декабря 2016, 08:17