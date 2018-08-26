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18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти
Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга …
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26 августа 2018, 04:50
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Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»
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25 августа 2018, 02:39
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин
В ночь на пятницу, 25 декабря, в Саратовской области предположительно в результате массовой драки были убиты двое мужчин. Смерть потерпевших констатировали медики. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в больницу Ровенского района. У 30-летнего мужчины ножевые ранения, врачи оценивают его состояние как …
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25 декабря 2015, 10:48
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Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.
Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с …
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3 ноября 2015, 05:36
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Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса
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6 февраля 2015, 11:36