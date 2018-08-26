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18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга 
26 августа 2018, 04:50
Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Тольяттинец жестоко избил свою сожительницу за отказ идти за «бухлом»

Уже изрядно «принявшему на грудь» мужчине показалось «мало», и он послал женщину за «добавкой». Она отказалась. Сожитель дал волю кулакам.

В полицию Тольятти поступило сообщение из больницы, в которую за помощью с телесными повреждениями обратилась местная 44-летняя жительница.
 
25 августа 2018, 02:39
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин

В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Саратовской области предположительно в результате массовой драки были убиты двое мужчин. Смерть потерпевших констатировали медики. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в больницу Ровенского района. У 30-летнего мужчины ножевые ранения, врачи оценивают его состояние как 
25 декабря 2015, 10:48
Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.

Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с 
3 ноября 2015, 05:36
Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции Николай Турбовец сообщил новые подробности дела о массовой драке в парке Щорса. В ней участвовали футбольные фанаты.

«Две молодежные группы, одни себя называют «Уайт кингз», другие – «Викинги», 
6 февраля 2015, 11:36
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