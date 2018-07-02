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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей
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24 апреля 2018, 06:41
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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге
Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который …
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12 апреля 2018, 08:20
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин
В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. …
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16 октября 2017, 05:04
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Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей
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10 августа 2017, 09:33
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Самарскую больницу приспособят для футбола
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17 июля 2017, 09:38
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Россиянин 7 лет превращается в утконоса
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19 ноября 2014, 11:56