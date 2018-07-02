4
31
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

2 июля, понедельник

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   88888888888  888     888  888                d8888    .d8888b.  
 d88P" "Y88b      888      888     888  888               d8P888   d88P  Y88b 
 888     888      888      888     888  888              d8P 888        .d88P 
 888     888      888      888     888  888  888  888   d8P  888       8888"  
 888     888      888      888     888  888  888  888  d88   888        "Y8b. 
 888 Y8b 888      888      888     888  888  Y88  88P  8888888888  888    888 
 Y88b.Y8b88P      888      Y88b. .d88P  888   Y8bd8P         888   Y88b  d88P 
  "Y888888"       888       "Y88888P"   888    Y88P          888    "Y8888P"  
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
3 мая 2018, 10:12
Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением.  В июне 2016 года гастроскопия показала, 

24 апреля 2018, 06:41
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
12 апреля 2018, 08:20
Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

9 августа в Ленинском районном суде стартовал процесс по делу бывшего главврача больницы имени Пирогова Валерия Кириллова, уволенного с должности в конце апреля. 
10 августа 2017, 09:33
Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
Россиянин 7 лет превращается в утконоса

Россиянин 7 лет превращается в утконоса

26-летний Евгений Болотов разрезал себе рот, уши и нос, чтобы стать похожим на свое любимое животное.
19 ноября 2014, 11:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх