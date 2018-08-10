Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. В сети регулярно появлялись видео конфликтов со взаимными оскорблениями и даже видеообращения в самые разные властные структуры. Неделю назад уставший от этого бардака Минздрав сменил главного врача поликлиники, но это спровоцировало новый виток скандала.
Утро четверга медицинский персонал самарской «Стоматологической поликлиники № 2» Промышленного района начал не в своих кабинетах, а на импровизированном митинге у входа в здание. Придя на работу, они обнаружили, что часть помещений, в том числе кабинет главврача, отдел кадров, бухгалтерия и серверная опечатаны. Неделю назад здесь сменился главный врач. Вместо Сергея Буланова из частного медвуза «Реавиз», который взял данную поликлинику в концессию и обещал провести реконструкцию, чтобы увеличить количество рабочих мест, пришла Тамара Старостина из шестой поликлиники. Но приступить к исполнению своих обязанностей она возможности не имеет.
- Условия концессии не выполняются, там все пункты нарушены, - уверяет главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района» Тамара Старостина. - Во-первых, нарушены сроки концессии, а во-вторых, работникам на время ремонта должны были предоставить площади, но это не было сделано. Сегодня мы пришли, все административные кабинеты закрыты. Врачи и коллектив выполняют свои обязанности, но им не дают это делать.
- Купировали филиал поликлиники на Стара-Загоре, полностью запретили доступ врачей туда, соответственно, население осталось без соответствующей помощи, а врачи - без кабинетов, без возможности работать, потому что имущество все до сих пор в здании поликлиники на Стара-Загоре, - поясняет юрист Гаянэ Теванян.
Ежедневно в этом филиале поликлиники на улице Свободы лечат зубы порядка 300 пациентов. Раньше они получали услуги в рамках ОМС и платно, теперь по сути то же самое, только всех коммерческих пациентов забрал «Реавиз», который согласно договору концессии мог рассчитывать только на объекты гражданских прав в виде недвижимого имущества, а не на всю поликлинику. Все это сразу сказалось на стоимости платных услуг.
- Стоимость услуг в коммерческой организации завышена, а в государственной - адекватная. В общей сложности, на 30% выше, - говорит врач стоматолог-хирург ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района» Феликс Свириденко. - Например, если в государственной поликлинике удаление зуба стоит 1300 рублей, то в «Реавизе» - в районе 2,5 - 2,7 тысяч рублей.
- Мы останемся без помощи. Я работаю воспитателем в детском саду, платить мне будет очень дорого, - поделилась жительница г.о. Самара Екатерина Буглак
В проигрыше остались и сами врачи, оставшиеся в штате государственной поликлиники. Таких здесь 40%.
- Весь основной коллектив перевели в «Реавиз», который работает на арендованных площадях, эти сотрудники лицензированы не только в «Реавизе», но и в ГБУЗ. Но в ГБУЗ на этих площадях они не работают. То есть переводят врачей в «Реавиз» и делают чисто платные услуги, - комментирует ситуацию главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района» Тамара Старостина. - Дело в том, что врачи в ГБУЗе получают нищенскую зарплату, они работают только в бюджете и в системе ОМС. Практически платные пациенты до них не доходят, поэтому дорожную карту по заработной плате они не выполняют совсем.
Мы связались с бывшим главным врачом поликлиники и представителем РЕаВИза Сергеем Булановым по телефону, но комментировать ситуацию он не стал.
В региональном минздраве все это пока тоже не комментируют. На наш запрос прислали письменный ответ. «Кабинеты приема пациентов в Самарской стоматологической поликлинике № 2 работают в обычном режиме. Медицинская помощь оказывается в рамках ОМС. Вопрос организации медицинской помощи находится на контроле министерства. Таким образом, организационно-правовой статус ГБУЗ не изменяется. Согласно уставу учреждения ГБУЗ является некоммерческой организацией. Кроме того, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, по состоянию на 09.08.2018 учреждение не находится в стадии реорганизации либо ликвидации».
Известно, что по данному поводу будет собрано большое совещание в региональном правительстве.