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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам
Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 …
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19 декабря 2018, 12:10
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К названию самарского аэропорта добавят имя авиаконструктора Сергея Королева
В ближайшее время название самарского Курумоча изменится - он станет Международным аэропортом Курумоч имени академика Сергея Королева. Подведены итоги голосования проекта «Великие имена России». За этот вариант проголосовали 85 594 человека (60%), столичный аэропорт Внуково получил 58 252 голоса. Таким …
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5 декабря 2018, 08:01
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Дочери Сергея Королева не понравилось, как проголосовали самарцы за второе название для аэропорта Курумоч
Известный российский журналист Андрей Караулов рассказал в своем Facebook о недавнем разговоре с дочерью великого конструктора Сергея Королева Натальей Королевой. По его словам, женщина находится в легком смятении от того факта, что именем ее отца может быть назван самарский …
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30 ноября 2018, 12:06
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Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон
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26 ноября 2018, 04:38
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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
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10 ноября 2018, 08:15