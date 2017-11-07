Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав …