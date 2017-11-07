У Самарского кардиологического диспансера новый главный врач. Им стал Владимир Горячев, который ранее работал заместителем начальника отдела медицинских технологий управляющей компании «Медгард». А до этого с 2011 по 2013 год он возглавлял городской Департамент здравоохранения, который затем упразднили. Напомним, до октября 2016-го в течение 14 лет главврачом кардиодиспансера был Сергей Хохлунов. Вместо него с приставкой И.О. был назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Общий стаж работы в здравоохранении нового руководителя клиники Владимира Горячева составляет 30 лет.
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Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков
Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав …
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17 октября 2016, 07:07