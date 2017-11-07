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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
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Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав 

17 октября 2016, 07:07
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