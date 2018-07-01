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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
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29 июня 2018, 03:06
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Жара под +40 идет на Самару
В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко …
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29 июня 2018, 12:48
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Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
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29 июня 2018, 11:00
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О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
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28 июня 2018, 04:13
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Жара за +30 в выходные вернется в Самару
В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 …
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28 июня 2018, 03:04
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Как жара после холодной весны отразится на урожае?
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27 июня 2018, 04:23
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В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
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26 июня 2018, 06:51
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Пылевой смерч пронесся в Тольятти
Необычное природное явление запечатлела камера одного их жителей Тольятти. В середине дня 8 мая около торгового центра «Парк Хаус» на Автозаводском шоссе образовался пылевой мини-смерч.
В комментариях к видео в паблике «Происшествия Тольятти» пользователи шутят, что природа помогает …
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8 мая 2018, 06:05
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Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч
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4 сентября 2017, 12:27
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На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
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20 июня 2017, 02:12