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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

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Жара под +40 идет на Самару

Жара под +40 идет на Самару

В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко 
29 июня 2018, 12:48
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 
29 июня 2018, 11:00
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
28 июня 2018, 03:04
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму 
26 июня 2018, 06:51
Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

В Самарской области очевидцы сняли на видео жуткий смерч. Очевидцы наблюдали его в районе Сызрани и Тольятти. Один ролик пришел из поселка Новоспасское. Автору видео пришлось спасаться бегством, к счастью ему удалось найти укрытие. Второй ролик сняли в селе Нижнее 
1 июня 2018, 01:02
Пылевой смерч пронесся в Тольятти

Пылевой смерч пронесся в Тольятти

Необычное природное явление запечатлела камера одного их жителей Тольятти. В середине дня 8 мая около торгового центра «Парк Хаус» на Автозаводском шоссе образовался пылевой мини-смерч.

В комментариях к видео в паблике «Происшествия Тольятти» пользователи шутят, что природа помогает 
8 мая 2018, 06:05
Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

В воскресенье жители Тольятти увидели редкое природное явление - смерч. Вихрь зародился недалеко от города и кружил рядом с Автоградом. Жилых домов атмосферное явление не коснулось.
Как сообщало Приволжское УГМС, во многих районах региона ожидается похолодание. Такая погода продержится до среды. 

4 сентября 2017, 12:27
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
20 июня 2017, 02:12
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