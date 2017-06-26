Пока мужчины были заняты выяснением, кто из них самый сильный, воришка незаметно стащил лопатник и убежал.

Сначала драчуны не заметили произошедшего. Однако вдруг один из них крикнул, что вызовет полицию. Это не остановило ушлого воришку. Он ретировался с места преступления, прихватив …