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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Пока мужчины были заняты выяснением, кто из них самый сильный, воришка незаметно стащил лопатник и убежал. 

Сначала драчуны не заметили произошедшего. Однако вдруг один из них крикнул, что вызовет полицию. Это не остановило ушлого воришку. Он ретировался с места преступления, прихватив 

24 июня 2017, 04:12
В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре 
24 июня 2017, 03:10
16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
24 июня 2017, 02:11
12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

Сегодня, 24 июня, на федеральной трассе «М-5 Урал» неподалеку от села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Toyota, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

По версии полиции, примерно в 04:30 на 922 км М-5 водитель 
24 июня 2017, 01:41
Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

В четверг, 22 июня, на трассе Самара – Бугуруслан произошло смертельное ДТП. Иномарка Kia выехала на встерчку и столкнулась с «КамАЗом». В ДТП погибли двое пассажиров легковушки – мужчины 41 и 48 лет. Управлял машиной 22-летний водитель, получивший права три 
23 июня 2017, 04:19
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.

В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во 
21 июня 2017, 11:13
Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний сызранский геймер под ником Вор стал жертвой интернет-вымогателя. В январе прошлого года мужчина обнаружил, что его электронную почту взломали. Из-за этого он не смог играть в любимую онлайн-игру. Кибервзломщик потребовал от сызранца три тысячи рублей. Геймер сумел самостоятельно восстановить 
27 января 2017, 12:24
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