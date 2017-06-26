В воскресенье, 25 июня, в Сызрани погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань». Трагедия произошла около 2 часов дня на переходе через железнодорожные пути между улицами Камышинской и Кудрявцева. По предварительным данным, подросток пропустил товарный состав, сел на велосипед и выехал на пути прямо перед пассажирским поездом. Машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту происшествия ведется проверка.
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