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В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП
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29 апреля 2017, 05:16
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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».
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20 апреля 2017, 12:40
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»
Новым генеральным директором самарского завода «Салют» стал Сергей Гусаров, ранее занимавший должность начальника производства. Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Он также постановил прекратить полномочия экс-руководителя Николая Поролло.
Напомним, 76-летний Поролло был найден мертвым у себя дома 31 …
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7 апреля 2017, 04:48
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Николай Поролло скончался на 77-м году жизни
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31 марта 2017, 04:30
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В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым
Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь.
Следственным отделом по Красноглинскому …
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31 марта 2017, 02:25
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В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами
Сегодня, 15 февраля, вечером в Самаре возле дома № 26 на улице Пензенской был обнаружен труп неизвестной девушки, передает ProGorodSamara.ru.
В областном главке полиции эту информацию изданию подтвердили. Личность погибшей устанавливается. Она получила травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства, при …
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15 февраля 2017, 08:29
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Помощник депутата гордумы Самары мог покончить с собой из-за долгов
Подходит к концу доследственная проверка по факту обнаружения трупа помощника депутата самарской гордумы Анатолия Гриднева. Основная версия - самоубийство. По оперативным данным, причиной суицида могло послужить большое количество долгов погибшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, 28-ого июля тело Владимира …
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25 августа 2016, 11:29
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В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины
Следственный комитет по Самарской области начал проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины без признаков жизни в воде у берега Волги.
Инцидент зафиксирован 28 июля в Волжском районе. По предварительной версии следователей, погибший покончил жизнь самоубийством. Для …
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3 августа 2016, 09:34
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В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб
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20 июня 2016, 05:17
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Мэрия Самары продолжит борьбу за ДК "Октябрь" в Поволжском арбитраже
Департамент управления имуществом самарской мэрии продолжает бороться с ОАО "Салют" за право собственности на Дом культуры "Октябрь" в поселке Мехзавод. Иск мэрии будут рассматривать в Поволжском арбитражном суде. Напомним, телекомпания "ТЕРРА" первой рассказала о конфликте. Чиновники и завод делят объект …
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25 декабря 2012, 12:52