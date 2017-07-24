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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

В пятницу, 21 июля, в Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с фурой на трассе М-5. Авария случилась на территории Ставропольского района. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек, в том числе несколько детей. Всего 
21 июля 2017, 08:35
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

9-летний мальчик скончался.
12 июля 2017, 05:02
Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28  июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет 

29 июня 2017, 09:00
Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все 

21 июня 2017, 09:53
Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

По данным полицейских, примерно в пять часов вечера водитель на 
19 июня 2017, 09:31
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

В четверг, 8 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что две фуры пытались проехать по Жигулевской ГЭС, проезд по которой ограничен. С 10 мая по 30 ноября машины общей массой более 3,5 тонны могут ездить по участку от 943 до 
8 июня 2017, 02:49
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
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