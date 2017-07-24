Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с «Корсой» ранения получили четверо. Двое из них, в том числе ребенок, от полученных травм скончались. Идет проверка.
|
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
|
24 июля 2017, 09:13
|
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку
|
22 июля 2017, 02:54
|
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
|
21 июля 2017, 12:33
|
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
|
21 июля 2017, 11:53
|
Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
|
21 июля 2017, 08:35
|
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
|
14 июля 2017, 11:46
|
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику
|
12 июля 2017, 05:02
|
Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
|
29 июня 2017, 09:00
|
Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть
|
21 июня 2017, 09:53
|
Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва
|
19 июня 2017, 09:31
|
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»
|
8 июня 2017, 02:49
|
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика
|
5 июня 2017, 11:03