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«Загрузили под завязку?!»: Под Новосемейкино перевернулся мусоровоз
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5 августа 2018, 02:19
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«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути
Сегодня, 4 августа, в Самаре на пересечении улицы 4 Проезда с проспектом Карла Маркса (неподалеку от ТЦ «Русь») дерево рухнуло прямо на трамвайные линии. Об этом сообщает в Facebook самарец Виктор Воронов.
«Трамваи встали, на Врубеля дерево упало, …
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4 августа 2018, 04:23
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«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб
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4 августа 2018, 03:48
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5 человек увезли в больницу: Под Малой Царевщиной 2 автомобиля улетели в кювет
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4 августа 2018, 01:39
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28
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В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку
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3 августа 2018, 11:40
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В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры
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1 августа 2018, 09:29
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На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт
Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018.
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31 июля 2018, 02:11