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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Материалы по теме:

«Загрузили под завязку?!»: Под Новосемейкино перевернулся мусоровоз

«Загрузили под завязку?!»: Под Новосемейкино перевернулся мусоровоз

Сегодня, 5 августа, на въезде в Самару произошло ДТП. Около посёлка Новосемейкино перевернулся мусоровоз. «Многотонная махина на ровном месте рухнула на бок, никто его не трогал. Видимо, машину загрузили под завязку, водитель перестраивался, машину повело в бок, и все – 
5 августа 2018, 02:19
«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути

«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути

Сегодня, 4 августа, в Самаре на пересечении улицы 4 Проезда с проспектом Карла Маркса (неподалеку от ТЦ «Русь») дерево рухнуло прямо на трамвайные линии. Об этом сообщает в Facebook самарец Виктор Воронов.
 
«Трамваи встали, на Врубеля дерево упало, 
4 августа 2018, 04:23
«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб

«Бэха» превратилась в танк: Тольяттинец на элитном внедорожнике протаранил столб

В ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 августа, в Автозаводском районе Тольятти дорогой внедорожник протаранил столб. В ДТП пострадал человек.
 
По предварительным данным, примерно в 3 часа ночи на кольце 70 лет Октября и Льва Яшина 
4 августа 2018, 03:48
5 человек увезли в больницу: Под Малой Царевщиной 2 автомобиля улетели в кювет

5 человек увезли в больницу: Под Малой Царевщиной 2 автомобиля улетели в кювет

Вчера, 3 августа, поздно вечером примерно в 22:51 рядом с селом Малая Царевщина Самарской области столкнулись "двенадцатая" и "Хендай Солярис". После удара обе автомашины слетели в кювет, где вазовская легковушка еще и перевернулась.
 
На место происшествия был отряд ПСС 
4 августа 2018, 01:39
В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

Оказалось, что авария в Сызрани, в которой участвовала машина со спецсигналом, не обошлась без жертв. Напомним, что в пятницу, 3 августа на улице Декабристов около «горбатого» моста был сбит пешеход. Наезд на мужчину совершила карета «скорой помощи», которая ехала в 
3 августа 2018, 02:28
В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку

В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку

В четверг, 2 августа, под колесами машины в Тольятти оказался ребенок. В 20:20 водитель иномарки «Фонд Мондео» ехал в жилой зоне в Автозаводском районе. Около дома № 56 по улице Автостроителей он сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть во дворе. 
3 августа 2018, 11:40
В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

Полицейским из Исаклинского района рассказали, что в местную больницу поступил 31-летний мужчина - житель села Ключи с раной в животе. Полицейские выехали в дом, откуда в больницу доставили пострадавшего. Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со своей случайной знакомой. Но 

1 августа 2018, 09:29
На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018. 
 
«Все собранные там средства будут переданы в благотворительный фонд «Детские Домики», а также детям школы-интерната №5 в Тольятти», 
31 июля 2018, 02:11
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