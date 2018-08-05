В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей … Оказалось, что авария в Сызрани, в которой участвовала машина со спецсигналом, не обошлась без жертв. Напомним, что в пятницу, 3 августа на улице Декабристов около «горбатого» моста был сбит пешеход. Наезд на мужчину совершила карета «скорой помощи», которая ехала в