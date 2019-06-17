В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток … В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань,