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Материалы по теме:

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань, 
17 июня 2019, 03:24
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В воскресенье, 16 июня, в 14:00 21-летний водитель иномарки Lifan ехал в поселке Зубчаниновка по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и его легковушка столкнулась с иномаркой Kia Rio, которая 
17 июня 2019, 12:51
На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП 
17 июня 2019, 12:21
Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника 
14 июня 2019, 05:48
В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

С 5 июля большегрузам запретят проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки с 10:00 до 22:00 по местному времени каждую неделю по пятницам и воскресеньям. Речь идет о транспортных средствах общей массой свыше 3,5 тонн 
7 июня 2019, 04:41
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В пятницу, 7 июня, в Самарской области случилась страшная авария на трассе. В 06:55 на 1028 километре федеральной автодороги М-5 в Красноярском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным,  травмы получили семь человек, трое пострадавших погибли. В обстоятельствах 
7 июня 2019, 09:06
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
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