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В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
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17 июня 2019, 04:48
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В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток
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17 июня 2019, 03:24
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В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП
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17 июня 2019, 12:51
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На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин
В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП …
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17 июня 2019, 12:21
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Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию
В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника …
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14 июня 2019, 05:48
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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
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14 июня 2019, 03:13
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков
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7 июня 2019, 04:41
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В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали
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7 июня 2019, 09:06
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
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20 июня 2018, 03:49
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