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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
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Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в 

14 марта 2018, 03:38
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Утром 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе Р-225 между поселками Журавли и Воскресенка из-за плохих погодных условий столкнулись шесть машин. По данным региональной Поисково-спасательной службы, все участники аварии — легковые автомобили.

Отряд ПСС прибыл на 

5 февраля 2018, 12:19
В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

29 января в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, которое только чудом обошлось без погибших. 40-летний водитель «Nissan Bassara» ехал по дороге со стороны регионального центра в направлении трассы «М-5». Мужчина двигался слишком быстро и не держал дистанцию перед едущим 
30 января 2018, 02:18
В Волжском районе под колесами грузовой «ГАЗели» погибла женщина

В Волжском районе под колесами грузовой «ГАЗели» погибла женщина

Вечером 25 января в Волжском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась около 18:00 на 15 километре трассы «Николаевка – Черновский – Белозерки». Там под колеса грузовой «ГАЗели» попала женщина. Она шла в темноте по проезжей части 

26 января 2018, 04:00
Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

В Самарской области полицейские сообщили подробности ДТП с участием раритетного внедорожника ГАЗ-69А. Авария произошла под Тольятти, есть погибший. Ранее сообщалось, что машина 1967 года выпуска ушла с трассы в кювет и перевернулась.

По данным полицейских, ДТП произошло в понедельник, 
16 января 2018, 03:46
Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).

«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила 
7 ноября 2017, 02:27
Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

В понедельник, 9 октября, около пяти часов вечера в районе 18-го километра Московского шоссе произошло серьезное ДТП. Грузовая «Газель», по предварительной информации выезжавшая на Московское шоссе, столкнулась с легковым автомобилем Lada Granta. По словам очевидцев, на легковушке был госномер 13-го 
10 октября 2017, 09:16
Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Продавец магазина в Волжском районе обратился в полицию с заявлением, что под угрозой предмета, похожего на пистолет, у него похитили выручку. Сотрудники правоохранительных органов установили приметы напавшего и в результате оперативных мероприятий выяснили, что к преступлению может быть причастен один 

4 сентября 2017, 11:12
Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

В четверг, 23 марта, на Жигулевском спуске под Тольятти произошло массовое ДТП. Вечером на трассе М-5 столкнулись три автомобиля. Есть погибший.

По словам очевидцев, загруженный тремя тоннами картошки «ЗИЛ» вылетел на встречку, смял две легковушки и перевернулся, после чего 
24 марта 2017, 10:09
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