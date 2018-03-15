14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в кювет. Там легковушка опрокинулась и ударилась о газовую трубу.
В результате аварии погиб водитель автомобиля. Его 62-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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