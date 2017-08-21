|
В блогах: Обратите внимание на отвратительную работу ЦАВ
Транспортную тему обсудили в паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life". Здесь призывают власти наконец-то обратить внимание на отвратительную работу Центрального автовокзала. Рейсы на ЦАВ часто не соответствуют расписанию, билеты приходится сдавать по несколько раз. Автобусы нередко ломаются. На автовокзале …
|
21 августа 2017, 08:40
|
В блогах: Самара – Ширяево. Идиотская ситуация
|
21 августа 2017, 07:15
|
Полицейские ищут владельцев имущества, изъятого у злоумышленников
ГУ МВД России по Самарской области ищет владельцев имущества, изъятого у граждан, подозреваемых в серии квартирных краж в Самаре. Полицейскими установлено, что злоумышленники проникали в жилые помещения, подбирая ключ от входных замков или взламывая запорные устройства специальной отмычкой и похищали из …
|
21 августа 2017, 02:58
|
Агентство Fitch Ratings подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары
Международное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары. В иностранной и национальной валюте они вновь установлены на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный»; краткосрочный рейтинг в иновалюте - на уровне «В». Это означает, что у Самары хорошая кредитоспособность и …
|
21 августа 2017, 02:27
|
ДТП с участием пассажирского автобуса: автомобилист не уступил дорогу
|
21 августа 2017, 12:28
|
В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку
Сегодня, 20 августа, около 7 утра Renault Symbol врезался в стену пятиэтажного дому по адресу Красильникова, 38, передает «Маленькая Сызрань».
По словам очевидцев, машина просто продолжила ехать прямо после участка с односторонним движением со стороны улицы Ерамасова. Переехав …
|
20 августа 2017, 01:43
|
В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай
|
19 августа 2017, 02:32
|
В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая
|
15 августа 2017, 09:47
|
Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек
|
11 августа 2017, 04:55
|
После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую
В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. …
|
31 июля 2017, 11:06
|
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
|
21 июля 2017, 11:53