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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05
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У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти
На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время …
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11 апреля 2018, 11:40
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Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре
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8 апреля 2018, 11:18
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
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6 апреля 2018, 09:35
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19
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Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью
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24 марта 2018, 01:36
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09
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Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
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22 марта 2018, 10:53