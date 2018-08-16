16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.
Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в «Парках Самары» была проведена проверка. Она выявила нарушения при проведении ремонтных работ в парке Металлургов. По словам Хинштейна, ущерб от завышения объемов и некачественных работ составил 4,7 млн рублей. Также он выложил заявление в полицию, направленное мэрией по результатам проведенной проверки.
Добавим, что Евгений Кришталь возглавил МАУ «Парки Самары» в августе 2016 года.
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Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов
Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.
Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.