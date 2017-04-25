Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию



До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее … Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее