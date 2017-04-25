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«Крылья Советов» настроят на последнюю игру
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24 апреля 2017, 01:11
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Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС
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12 апреля 2017, 06:31
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«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью
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19 марта 2017, 06:06
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Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию
Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».
До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее …
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20 января 2017, 03:32
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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца
Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» …
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10 января 2017, 11:34
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»
Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в …
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30 декабря 2016, 03:05
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"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника
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7 декабря 2016, 06:29
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0
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1 декабря 2016, 10:47