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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

Матч футбольного клуба «Крылья Советов» против казанского «Рубина» собрал в воскресенье на стадионе «Металлург» свыше 7,5 тысячи зрителей.

Вадим Скрипченко оставил победный состав неизменным - на поле вышли все игроки, которые со счетом 3:1 вчистую переиграли «Анжи» в Дагестане. Только вот 

24 апреля 2017, 01:11
Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

12 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко.
12 апреля 2017, 06:31
«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
Следующий матч самарская команда проведет 2 апреля в Москве, с ЦСКА.
19 марта 2017, 06:06
Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».

До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее 
20 января 2017, 03:32
У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

30 декабря 2016, 03:05

"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника

О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.
7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, 

7 декабря 2016, 06:29
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
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