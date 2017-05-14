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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07
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Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
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9 мая 2017, 09:44
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В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице
Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, …
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2 апреля 2017, 04:18
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На Самарскую область наступают вирусы
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25 января 2017, 10:06
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Ученые открыли вирусы, способные уничтожить человечество
В Швейцарии международная группа ученых открыла несколько новых вирусов, которые могут вызвать глобальную эпидемию на Земле. В перспективе такие микроорганизмы способны уничтожить все человечество.
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23 января 2017, 12:53
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Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям
Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
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16 января 2017, 12:25
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Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей
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10 января 2017, 10:13
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МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь
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1 января 2017, 01:12
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Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями
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28 декабря 2016, 09:40
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Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости
Австрийские ученые установили, что предотвратить старческое слабоумие человеку помогут компьютерные игры. По мнению экспертов, тесты на внимание повышают настроение и тормозят процесс потери умственных способностей у пожилых людей. Эксперименты велись на протяжении 20 лет.
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14 ноября 2016, 01:56
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Ученые обнаружили останки древнего «компьютерщика»
Близ греческого острова Антикер водолазы нашли среди корабельных обломков человеческие останки возрастом 2 тысячи лет. Ученые говорят, что этот человек работал на уникальном устройстве, которое в древности считалось самым высокотехнологичным и напоминало нынешний компьютер.
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4 октября 2016, 05:52
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Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей
Международные издания написали про айтишника Ивана Квятковского, который отомстил хакерам, взломавшим компьютер его родителей. При включении, на мониторе возникало сообщение о том, что ПК заражен вирусом. Пользователям предлагалось перейти на страницу техподдержки. Там загружалось предложение о покупке ПО для защиты …
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18 августа 2016, 03:05