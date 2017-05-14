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Материалы по теме:

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления 
13 мая 2017, 06:07
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, 

2 апреля 2017, 04:18
На Самарскую область наступают вирусы

На Самарскую область наступают вирусы

По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В  школах карантин.
Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. 

25 января 2017, 10:06
Ученые открыли вирусы, способные уничтожить человечество

Ученые открыли вирусы, способные уничтожить человечество

В Швейцарии международная группа ученых открыла несколько новых вирусов, которые могут вызвать глобальную эпидемию на Земле. В перспективе такие микроорганизмы способны уничтожить все человечество.
В частности, говорят ученые, население земного шара нуждается в вакцинации против известного вирусного синдрома Middle East 

23 января 2017, 12:53
Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
Ученые приводят в качестве доказательства пример, 

16 января 2017, 12:25
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Международная группа ученых из 26 стран неожиданно открыла лечебные свойства бананов. Как выяснилось, этот известный во всем мире фрукт может бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ.
По словам ученых, в составе бананов имеются белки и гликопротеины лектины, которые 

28 декабря 2016, 09:40
Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Австрийские ученые установили, что предотвратить старческое слабоумие человеку помогут компьютерные игры. По мнению экспертов, тесты на внимание повышают настроение и тормозят процесс потери умственных способностей у пожилых людей. Эксперименты велись на протяжении 20 лет.
Ученые в результате продолжительных наблюдений сделали 

14 ноября 2016, 01:56
Ученые обнаружили останки древнего «компьютерщика»

Ученые обнаружили останки древнего «компьютерщика»

Близ греческого острова Антикер водолазы нашли среди корабельных обломков человеческие останки возрастом 2 тысячи лет. Ученые говорят, что этот человек работал на уникальном устройстве, которое в древности считалось самым высокотехнологичным и напоминало нынешний компьютер.
История этих исследований началась в 1900 

4 октября 2016, 05:52
Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей

Хакер наказал мошенников, которые взломали компьютер его родителей

Международные издания написали про айтишника Ивана Квятковского, который отомстил хакерам, взломавшим компьютер его родителей. При включении, на мониторе возникало сообщение о том, что ПК заражен вирусом. Пользователям предлагалось перейти на страницу техподдержки. Там загружалось предложение о покупке ПО для защиты 

18 августа 2016, 03:05
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