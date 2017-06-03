В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка передает Волга Ньюс.



По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По … В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика,По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По