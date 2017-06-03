|
В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
|
1 июня 2017, 10:50
|
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
|
1 июня 2017, 08:23
|
Тольятти станет городом рыболовов
|
1 июня 2017, 05:57
|
В Самарской области построят летающую тарелку
|
31 мая 2017, 01:06
|
ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Промышленном районе Самары
|
19 сентября 2014, 03:03
|
Около Самары произошла утечка нефти из технического колодца
|
24 февраля 2014, 09:56
|
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбое мужчину
|
13 февраля 2014, 10:52
|
Сотрудники МЧС Тольятти спасли пьяного мужчину
|
13 ноября 2013, 01:35