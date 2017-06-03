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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.

По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По 
1 июня 2017, 10:50
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
Тольятти станет городом рыболовов

Тольятти станет городом рыболовов

В Самарской области состоится Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Масштабные состязания рыболовов из 10 регионов страны начнутся 2 июня на шлюзовом канале полуострова Копылово. В составе команд - чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований. Имена самых искусных рыбаков 

1 июня 2017, 05:57
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Промышленном районе Самары

ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Промышленном районе Самары

В понедельник, 22 сентября, сотрудники ГИБДД проведут в Промышленном районе Самары специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Цель – выявить пьяных водителей.
 
По данным городской Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2014 года на территории Самары произошло 20 ДТП с участием пьяных 

19 сентября 2014, 03:03
Около Самары произошла утечка нефти из технического колодца

Около Самары произошла утечка нефти из технического колодца

По данным областной полиции, вечером в пятницу, 21 февраля, примерно в 21:40 в Волжском районе Самарской области была обнаружена утечка нефти. О происшествии на автодороге "Самара – Оренбург", примерно в полутора километрах от села Николаевка, сообщили сотрудники ДПС. По информации 

24 февраля 2014, 09:56
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбое мужчину

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбое мужчину

Инцидент произошел 11 февраля около жилого дома по ул. Советской Армии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. На 23-летнюю девушку напал мужчина и, угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон. Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС 

13 февраля 2014, 10:52
Сотрудники МЧС Тольятти спасли пьяного мужчину

Сотрудники МЧС Тольятти спасли пьяного мужчину

Сегодня около 4 часов утра в Тольятти по телефону «01» поступила просьба о помощи. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что на балконе дома по Ярославской улице находились двое мужчин. Один из них свисал с балкона, второй пытался его 

13 ноября 2013, 01:35
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