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Материалы по теме:

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а 
14 января 2019, 08:51
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
Сильный снегопад и потепление: в Самарской области ухудшится погода

Сильный снегопад и потепление: в Самарской области ухудшится погода

В эти минуты в ГУ МЧС по Самарской области проходит селекторное совещание с главами районов области, Приволжского УГМС и регионального минтранса. В ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, потепление и сильный снегопад. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте. 
11 января 2019, 09:47
В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

По информации областного ГУ МЧС и Приволжского УГМС, в предстоящую ночь в Самару возвратятся осадки. Прогнозируются снегопад и порывистый ветер, местами метель. В связи с изменившимися погодными условиями муниципальные службы благоустройства планируют нарастить в 2 раза больше ресурсов для более 
7 января 2018, 09:23
Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

В выходные, 11 и 12 ноября, в Самарской области сохранится преимущественно теплая погода, сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, это заслуга гребня антициклона, центр которого расположился в восточных районах Казахстана.

Ветер ожидается слабый. В ночные и утренние часы 
11 ноября 2017, 03:54
МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
30 июля 2017, 03:25
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
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