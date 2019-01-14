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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега
Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а …
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14 января 2019, 08:51
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Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели
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11 января 2019, 08:55
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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Сильный снегопад и потепление: в Самарской области ухудшится погода
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11 января 2019, 09:47
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В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада
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7 января 2018, 09:23
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Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона
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11 ноября 2017, 03:54
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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
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30 июля 2017, 03:25
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01