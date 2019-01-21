А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга … В выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Превышение показателей отметили сразу на четырех метеостанциях региона. Так, например, в Большой Глушице выпало почти 12 мм осадков, и это превышает рекорд 1984 года, а в Клявлино