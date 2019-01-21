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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
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21 января 2019, 04:22
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Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках
Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра …
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21 января 2019, 03:17
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БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
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21 января 2019, 02:43
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Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
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16 января 2019, 03:01
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Снегопад, метели и гололед: синоптики рассказали о погоде на этой неделе в Самаре
На большей части Европейского материка на этой неделе будет властвовать очередной атлантический циклон. Его фронтальные разделы принесут в Поволжье небольшие и умеренные осадки, слабую метель и гололед. Среднесуточная температура будет выше многолетних значений, сообщили в Приволжском УГМС.
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15 января 2019, 02:05
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А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга
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14 января 2019, 07:51
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В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега
Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а …
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14 января 2019, 08:51
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