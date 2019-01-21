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Материалы по теме:

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра 
21 января 2019, 03:17
БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал 
21 января 2019, 02:43
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по нашему региону предупреждает жителей, что погода резко ухудшится вечером 16 января. По информации специалистов Приволжского УГМС, с 19:00 среды, 16 января, до утра четверга в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, гололед, порывы ветра до 18-23 
16 января 2019, 03:01
Снегопад, метели и гололед: синоптики рассказали о погоде на этой неделе в Самаре

Снегопад, метели и гололед: синоптики рассказали о погоде на этой неделе в Самаре

На большей части Европейского материка на этой неделе будет властвовать очередной атлантический циклон. Его фронтальные разделы принесут в Поволжье небольшие и умеренные осадки, слабую метель и гололед. Среднесуточная температура будет выше многолетних значений, сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В ночь на 
15 января 2019, 02:05
А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

В выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Превышение показателей отметили сразу на четырех метеостанциях региона. Так, например, в Большой Глушице выпало почти 12 мм осадков, и это превышает рекорд 1984 года, а в Клявлино 
14 января 2019, 07:51
В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а 
14 января 2019, 08:51
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