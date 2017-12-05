8
56
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
19 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. 

5 декабря 2017, 05:49
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе. Оно протянется вдоль реки Самара и соединит Южное шоссе и улицу Водников. В областном правительстве утвердили основную часть проекта планировки территории. Создание новой дороги начали обсуждать в 2011 году. Осенью прошлого года 

28 ноября 2017, 02:33
В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области грядет похолодание. По сообщению метеорологов, в ночь на 28 ноября ожидается до восьми градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 10.

«Погода предстоящей рабочей недели будет формироваться под влиянием отрога сибирского антициклона, поэтому ожидается слабоморозная погода без 

27 ноября 2017, 02:29
В Самару после существенных осадков придет похолодание

В Самару после существенных осадков придет похолодание

Приволжское УГМС опубликовало прогноз на ближайшие дни. В начале недели будет достаточно тепло для этого времени года. Ожидается до +7 градусов по Цельсию, это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Но прогнозируются осадки, а затем придет похолодание.

«В ближайшие трое 

20 ноября 2017, 07:06
На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
В Самаре более 175 млн рублей вложат в дороги «Волгаря»

В Самаре более 175 млн рублей вложат в дороги «Волгаря»

В микрорайоне «Волгарь», расположенном в Самаре в Куйбышевском районе, будут строить новые дороги. Автомобильную трассу по улице Казачьей планируют обустроить на участке от улицы Осетинской до Шоссейной.
 
Кроме того, запланировано строительство дороги по улице Солженицына в «Парк Дружбы народов».

14 ноября 2017, 02:21
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх