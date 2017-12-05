Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном режиме и приводить федеральные трассы в нормативное состояние, выполняя очистку проезжей части, обочин, разделительных и пешеходно-скоростных полос», - сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник, 5 декабря, в Самарской области наблюдаются сильные осадки. Дорожники сообщили о ледяном дожде с образованием сильной гололедицы на дорогах, местами туман при видимости 500 метров. В Самаре произошло множество ДТП. На проспекте Ленина столкнулись четыре машины, на проспекте Масленникова перевернулся грузовик, были столкновения с участием трамваев.
По данным самарских метеорологов, сложная погодная обстановка в области сохранится ближайшие сутки.
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